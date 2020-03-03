شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يطير إلى المغرب لملاقاة نهضة بركان فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة النادي المصري البورسعيدي القاهرة منذ قليل متوجهةً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية استعداداً لخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمع المصري بشقيقه نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من مارس الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.

يترأس البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ، فيما يرافق البعثة على نفقتهما الخاصة طارق هاشم والأستاذ أحمد عوض عضوا مجلس إدارة النادي ، بينما تضم البعثة كذلك الأستاذ محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ووفدا إعلاميا ممثلا في الأستاذ محمد عباس الناقد الرياضي بمؤسسة الأهرام والإعلامي محمد غندر ممثلا لشبكة قنوات أون تايم سبورت ، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري ، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، كما تضم البعثة 22 لاعباً هم :

أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، خالد مصطفى ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ،حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

وأنهى محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب حيث سافر للمغرب قبل البعثة بيومين لحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة لتسهيل الأمور على فريق الكرة خشية تعرض اللاعبين للإجهاد.

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واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.