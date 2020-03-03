سر استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، متمنياً التوفيق للقلعة الحمراء.

وكتب تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعا ومحبا، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكشف الإعلامي مدحت شلبي عن سبب استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وقال شلبي، خلال برنامجه "مساء الأنوار" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء أمس الإثنين، إن سبب الاستقالة يعود إلى رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المكافآت التي رصدها تركي آل الشيخ للاعبين والجهاز الفني للفريق في حالة الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي.

وقال شلبي إن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رفض مكافآت آل الشيخ للاعبين والجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى إعلانه تحمل تكاليف طائرة خاصة لسفر اللاعبين وأخرى للجماهير إلى جنوب إفريقيا لمساندة الفريق في مباراة صن داونز يوم السبت المقبل.

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وكان الأهلي قد حقق فوزاً مقنعاً على صن دوانز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، وسيلتقيا مجدداً يوم السبت المقبل في مباراة الإياب.

يشار إلى أن الأهلي أعلن قبل عدة أشهر رفض استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر، واستمراره في المنصب.

وتقدم تركي باستقالته من الرئاسة الشرفية في الـ 18 من مايو عام 2018 إلا أن إدارة النادي الأهلي لم ترد بالاستقالة، قبل أن يعلن مجلس إدارة الأحمر استمراره على الرئاسة الشرفية في بداية العام الجاري.