شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا فعل كهربا فى أول 10 مباريات مع الزمالك والأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى أوقاتا عصيبة بعد إيقافه لنهاية الموسم بعد الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت فى الإمارات.

ونجح الزمالك فى حسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومازالت جماهير الكرة تقارن بين كهربا وما يقدمه مع الأهلى، والمستوى الذى قدمه مع الزمالك قبل فسخ تعاقده مع الأبيض والانضمام للأهلى بداية من انتقالات يناير الحالى.

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توترت الأحداث فى مباراة القطبين فور نزول محمود كهربا لاعب الزمالك السابق، لتحدث احتكاكات كثيرة بينه وبين لاعبى الزمالك أثناء المباراة، قم بعد المباراة اشتعلت الأجواء مما تسبب في اشتباكات كبيرة بين اللاعبين.

ومن جهتها قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فرض عقوبات قاسية على اللاعبين المتسببين فى هذه الأحداث، وكان من ضمنها إيقاف محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقدم الأهلى تظلما للجنة الاستئناف التى قررت النظر فيه والاتجاه الأقرب هو تخفيف عقوبته لـ8 مباريات فقط.

وعلم سوبر كورة أن إدارة الأهلى تلقت تأكيدات خلال الساعات الماضية بإلغاء عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم، وتقليل العقوبة لتصبح إيقاف لبضعة مباريات كما هو الحال بالنسبة لباقي اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا نجم الزمالك.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة فى مارس الجارى المقرر انطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتى توجو يومى 26 و29 مارس فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.