شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 24 مارس استعدادا لمباراتى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سينضم للمنتخب يوم 24 مارس الجاري والمشاركة مع المنتخب في مباراتي توجو، خاصة أن صلاح من الأعمدة الأساسية للمنتخب.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

Advertisements

ويجهز الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ومدير المنتخب محمد بركات بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، لعدد من الإجراءات الطبية بسبب فيروس كورونا قبل السفر إلى توجو يوم 27 مارس الجاري لمواجهتها يوم 29 في الجولة الرابعة، وطلب الجهاز الفني للمنتخب من الجهاز الطبي تجهيز الإجراءات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، قبل السفر إلى توجو، وهناك حالة من الطمأنينة على الجهاز بسبب عدم وجود الفيروس في مصر أو ظهوره في أفريقيا، واتخاذ الإجراءات احتياطيا.

وتلقى اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق، خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة، وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.