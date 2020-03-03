شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش تعديل عقد محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سعيها للحفاظ على عناصر القوام الأساسى تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة بعض الملفات الكروية الهامة، التى يأتى من ضمنها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق، ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والذى شهدت الفترة الأخيرة تألقه بشكل لافت، ليصبح أحد أهم عناصر الفريق، ودخلت عددة أندية أوروبية وخليجية فى مفاوضات لضمه، إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعا نظراً للحاجة لخدماته، وهو الأمر الذى وافق عليه الحارس الدولى، مما دفع لجنة التخطيط لترضية اللاعب بالشكل اللائق.

وترغب إدارة الأهلى فى رفع قيمة عقد الشناوى بالشكل الذى يتناسب مع حجم عطائه مع الفريق، لاسيما وأن الحارس الدولى احترم رغبة مسئولو النادى ورفض التفاوض مع أى ناد طلب التعاقد معه مؤخراً، بعدما أعلن أحد وكلاء اللاعبين رغبة أندية فرنسية وتركية فى التعاقد مع الشناوى، لكن الأخير أكد أنه لن يرحل لرغبة الجهاز الفنى للأهلى فى وجوده مع الفريق، لاسيما فى المرحلة الحالية التى يحتاج فيها الفريق لجهود كل نجومه، خاصة أن هدف الأهلى هذا الموسم هو الحصول على بطولة دورى أبطال افريقيا والعودة من جديد لكأس العالم للأندية.