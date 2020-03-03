رياضة | هل يتسبب كورونا في إلغاء مباراة الترجي والزمالك ؟ زادة يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتسبب كورونا في إلغاء مباراة الترجي والزمالك ؟ زادة يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أطبال إفريقيا.

وكان الزمالك، فاز على الترجي في لقاء الذهاب الذي جمعهما في القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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و قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك حالة كورونا ظهرت في تونس قبل ساعات وإن ذلك لن يؤثر على بعثة الزمالك.

وتابع خلال تصريحات إعلامية: "نتبع التدابير اللازمة لتأمين بعثة الزمالك من الكورونا"

وأتم: "ذلك الأمر لا يشغلنا نهائيا ونأخذ احتياطتنا جيدا واعتقد أن ذلك لن يؤثر على تركيز اللاعبين قبل المباراة"