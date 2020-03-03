شكرا لقرائتكم جهاز منتخب الفراعنة يترقب مصير أحمد حجازي ومدي جاهزيته لمباراتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفني للمنتخب مصير أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي ومدي جاهزيته لمباراتي توجو خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع ناديه الإنجليزي ، بشد فى العضلة الخلفية وهو ما يجعل هناك صعوبة فى استدعائه للمعسكر المقبل.

وفى حالة تأكد عدم لحاق أحمد حجازى بمباراتى توجو المقبلتين، يضع الجهاز الفني أكثر من لاعب تحت المنظار لضمه بعد الاستقرار على تواجد محمود علاء لاعب الزمالك و ياسر إبراهيم مدافع الأهلي و باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.

كما تتم حاليا المفاضلة بين رامي ربيعة و محمود متولي و على جبر لضم إثنين منهم ويعد ربيعة و متولي الأقرب وهو ما ستحدده المباريات المقبلة للأهلي و الزمالك.

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وتلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.