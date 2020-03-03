شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تناقش تعديل عقود عدد من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في سعيها للحفاظ على عناصر القوام الأساسي، تناقش لجنة التخطيط بالنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة بعض الملفات الكروية الهامة التي يأتي من ضمنها تعديل عقود بعض لاعبي الفريق ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق والذي شهدت الفترة الأخيرة تألقه بشكل لافت ليصبح أحد أهم عناصر الفريق، ودخلت عددة أندية أوربية وخليجية في مفاوضات لضمه إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعا نظراً للحاجة لخدماته، وهو الأمر الذي وافق عليه الحارس الدولي، مما دفع لجنة التخطيط لترضية اللاعب بالشكل اللائق.

وترغب إدارة الأهلي في رفع قيمة عقد الشناوي بالشكل الذى يتناسب مع حجم عطاؤه مع الفريق لاسيما وأن الحارس الدولي احترم رغبة مسئولو النادي ورفض التفاوض مع أي ناد طلب التعاقد معه مؤخراً بعدما أعلن أحد وكلاء اللاعبين رغبة أندية فرنسية وتركية في التعاقد مع الشناوي لكن الأخير أكد أنه لن يرحل لرغبة الجهاز الفني للأهلي في وجوده مع الفريق لاسيما في المرحلة الحالية التي يحتاج فيها الفريق لجهود كل نجومه خاصة وأن هدف الأهلي هذا الموسم هو الحصول على بطولة دوري أبطال افريقيا والعودة من جديد لكأس العالم للأندية.