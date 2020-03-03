محمد إبراهيم يتحدث عن الانضمام لـ الأهلي: «لا أمانع وكل شيء وارد»

تحدث لاعب الزمالك السابق وفريق مصر المقاصة الحالي، محمد إبراهيم، عن الانضمام إل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" مساء أمس الإثنين، إنه لا يمانع الانضمام إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن "كل شيء وارد" خاصة وأنه لم يعد لاعباً للزمالك.

وأضاف إبراهيم أنه لم يتلق أي اتصال من النادي الأهلي، وأن وكيل أعماله هو من يتولى هذا الملف، مشيراً إلى أنه قد يرتدي قميص النادي الأهلي مستقبلاً.

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وشدد نجم الزمالك السابق على أنه لا يريد استباق الأحداث، مؤكداً أن كل تركيزه في الوقت الحالي على تحقيق أهدافه مع فريق مصر المقاصة، من أجل إعادة الفريق لمكانته الحقيقية، بعدما صادفه سوء حظ في الدور الأول.

وأكد أنه يحب المدير الفني الجديد إيهاب جلال للغاية، موضحاً أنه مدرب ينجح في إخراج أفضل ما لدى كل لاعب، مضيفاً أن إيمونيكي بذل قصارى جهده ولكن صادفه سوء حظ، وهو نفس حال ميدو.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالقول: "الزمالك يسير بشكل جيد، وأبارك له على بطولتي السوبر وأبارك لجماهير الزمالك أيضا، إنه قادر على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".