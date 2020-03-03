قبل مواجهة صن داونز.. جماهير الأهلي تنتفض ضد «بكاري جاساما» وتوجه رسالة إلى الفيفا

دشنت جماهير الأهلي هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعربت فيه عن رفضها تولي الحكم الجامبي باكاري جاساما إدارة مباراة الفريق الأحمر أمام صن دوانز الجنوب إفريقي، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وجاء الهاشتاج تحت عنوان #FIFA_Gassama_unfair (فيفا.. جاساما غير منصف)، حيث احتل صدارة قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل.

وأثار تعيين "جاساما" لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز المقبلة جدلاً واسعاً، خاصة وأن الأهلي أكد رفضه الشديد مراراً وتكراراً لتواجد هذا الحكم "صاحب التاريخ السيء مع المارد الأحمر".

يشار إلى أن جاساما تسبب في عدم تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال عام 2017 بسبب إدارته السيئة لنهائي البطولة بين الأهلي والوداد المغربي بالمغرب.

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كما تسبب "جاساما" في إخراج الأهلي من بطولة الموسم الماضي في مباراة الإياب بين الفريق الأحمر وصن داونز على ملعب برج العرب، وذلك بعدما ألغي جاساما هدفاً صحيحاً للأهلي في الدقائق الأولى من المباراة كان من الممكن أن يسبب في تغيير نتيجة اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد للأهلي، رغم أن المارد الأحمر كان مهزوماً بخمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا .

ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محاولة النادي الأهلي "السرية" بشأن مباراة الفريق أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع "صدى البلد" أن "كاف" رفض طلب الأهلي بتغيير الجامبي باكاري جاساما، والذي سيقوم بإدارة مباراته أمام صن داونز المقبلة في إياب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وتمسك الاتحاد الإفريقي بإسناد مهمة إدارة اللقاء لـ "جاساما"، حيث أعربوا عن ثقتهم في قدرات الحكم الجامبي لإدارة المباراة بشكل جيد، نظراً للخبرات الجيدة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة على مدار السنوات الماضية .