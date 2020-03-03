هل يستغل الزمالك عُقدة 26 عاماً أمام الترجى فى تونس؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليكون الفوز الثانى على التوالى الذى يحققه على الفريق التونسى، بنفس النتيجة، بعدما سبق وأن حقق الفوز عليه فى السوبر الإفريقى ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد الغرافة القطرى.
وينتظر الزمالك مباراة الحسم أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، التى ستقام على ملعب رادس، ويبحث الفارس الأبيض عن استمرار كتابة تاريخ الانتصارات فى تونس حيث خاض الزمالك، 4 مباريات، فى تونس بواقع 3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى البطولة العربية.
وحقق الزمالك الفوز على الترجى التونسى مرتين فى تونس وتعادلا مرة وحيدة فى البطولات العربية مقابل فوز وحيد حققه الترجى على الزمالك فى تونس وذلك عام 1994، أي منذ 26 عاماً، لذا ستكون مواجهة الزمالك مع الترجى بمثابة تحد حول كسر أبناء الدم والذهب للعقدة البيضاء أو استمرار أبناء ميت عقبة على تفوقهم أمام بطل تونس فى المواجهات المختلفة بينهما.
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