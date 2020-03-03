شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا لتجهيز رمضان صبحى بعد استبعاده من رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى، لتدريبات فريقه الجماعية فور عودة الفريق من رحلة جنوب أفريقيا، بعد استبعاده منها لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، ويغيب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلى أن حالة رمضان صبحى تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى خلال إحدى التدريبات، إلا أن ذلك لم يحدث فى ظل كشف فايلر إن إصابة اللاعب مازالت مستمرة ولا يعرف موعد شفائه.

ويتابع رمضان صبحي حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى الجونة، والذى أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتى صن داونز على أن يتم تجهيز الجناح الدولى لموجهة سموحة فى الدوري.

وكان مسئولو النادي الأهلي رفضوا فكرة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق للعلاج في الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعاني من أصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجي الى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

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تأكيدات مسئولو الاهلي تأتي بعد تصريحات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أعلن أن رمضان صبحي لن يُسافر مع الأهلي إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الأياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب أمس بالقاهرة بثنائية نظيفة.

في هذا الشأن ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي سيتدرب بشكل قوي خلال الفترة المقبلة موضحاً لأن الإصابة لا تستوجب كل هذا الصخب الذى أُثير حولها منذ فترة ، موضحا أن رمضان ليس لديه إصابة مزمنة كما يُشاع، واللاعب يتدرب مع الفريق ، مُتابعاً: كل ما في الأمر بأن رمضان يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي، ولذلك تأجلت عودته للمباريات.

وقال مدير الكرة : تحدثت مع رمضان، واتفقنا على استمرار التأهيل والتدريب معنا لأن حالته لا تستوجب السفر للعلاج في الخارج".