شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى نصف نهائى ويندى سيتى للإسكواش وخروج الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الإسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجارى.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وفاز كريم عبد الجواد على منافسه الألماني سايمون روزنر بنتيجة 3/2، فى مباراة الدور ربع النهائي والتي امتدت لـ 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 11-3, 11-6, 3-11, 11-7.

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فيما ودع محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، البطولة من ربع النهائي عقب خسارته أمام منافسه النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3/0 في مبتراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-6.

بذلك تضمن مصر 3 مقاعد في نصف نهائي البطولة، حجزها كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وكريم عبد الجواد.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.