نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي بطولة "ويندي سيتي للإسكواش"

محمد اسماعيل - القاهرة - لحقت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الرابعة عالميًا وبطلة العالم للإسكواش، بالثنائي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، ونوران جوهر المصنفة الثانية، في الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي للإسكواش، والتي تستضيفها شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثاني بطولة بلاتينية في 2020 بعد بطولة جي بي مورجان.

وفازت الشربيني في مباراة الدور ربع النهائي على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-5, 8-11, 11-9.

فيما ودعت روان العربي البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها أمام الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 5-11, 14-12, 9-11, 11-7.

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فيما تأهلت الوليلي إلى هذا الدور عقب فوزها على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-8, 11-6.

كما فازت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-8, 11-8، لتضمن مصر 3 مقاعد في نصف نهائي البطولة.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي، هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجي ونور الطيب بأول بطولة وهي الصين المفتوحة، كما توج الشوربجي ورنيم الوليلي ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبدالجواد ببطولتي مصر الدولية التي أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربيني بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبدالجواد، لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش، ببطولة ايدينبرج التي أقيمت بأسكتلندا فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتي مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالميًا ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثاني ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة في انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.