بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 في ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

يستضيف ملعب “ستامفورد بريدج”، مواجهة نارية ومثيرة بين تشيلسي وليفربول، في الدور الخامس الإقصائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويدخل تشيلسي المباراة بحالة سيئة، بعد تعادله المخيب امام “بورنموث“، في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، ورفض فرصة تقليص الفارق مع “ليستر سيتي” صاحب المركز الثالث، الذي خسر من “نوريتش سيتي”، والإبتعاد عن توتنهام منافسه المباشر على المركز الرابع، الذي خسر امام “ولفرهامبتون“.

وسيسعى البلوز في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، والتأهل إلى دور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على تحقيق الكأس التاسعة في تاريخه.

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على الجانب الآخر يدخل فريق ليفربول المباراة، وحاله كحال تشيلسي، حيث تلقى الفريق هزيمة مُذلة من “واتفورد” بثلاثة أهداف نظيفة مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ28 على ملعب “فيكارج رود”، وتعتبر هي الأولى بعد 27 مباراة بدون خسارة خلال الموسم الجاري.

ويتطلع “يورجن كلوب” في مباراة الليلة إلى إعادة ترتيب الأمور من جديد داخل صفوف فريقه من أجل التأهل للدور الموالي، حيث سيساعده الإنتصار على البلوز في إعطاء دفعة معنويه للاعبية، لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي في باقي المباريات المتبقية.

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ليفربول – تشيلسي

???? ملعب ستامفورد بريدج (لندن – إنجلترا)

???? كأس الإتحاد الإنجليزي (دور ثمن النهائي)

⌚لم تبدأ بعد.. (الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش)