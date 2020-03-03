رياضة | عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أطبال إفريقيا.

وكان الزمالك، فاز على الترجي في لقاء الذهاب الذي جمعهما في القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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وقال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أنباء تغيير الزمالك لفندق إقامته في تونس قبل لقاء الترجي التونسي أمر عار تماما من الصحة.

وتابع زادةخلال تصريحات إعلامية: "لم نغير الفندق وهناك تامينات أمنية شديدة على البعثة ولكن أحب أن أوضح أن أنباء المشاحنات بين الجماهير غير صحيح".

وأتم: "توعد جماهير الترجي والمشاحنات أمر غير صحيح والمباراة ستظهر بشكل جيد بين بلدين شقيقين".