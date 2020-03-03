رياضة | فى غياب حجازي.. موعد مباراة ويست بروميتش ونيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى غياب حجازي.. موعد مباراة ويست بروميتش ونيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم فريق نيوكاسل يونايتد ضيف ثقيل على فريق ويست بروميتش ألبيون ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة الحكم انتوني تايلور.

موعد مباراة ويست بروميتش ونيوكاسل

يلتقي فريقي نيوكاسل يونايتد وويست بروميتش اليوم، الثلاثاء ؤفى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3.

التشكيل المتوقع لفريق ويست بروميتش

حراسة المرمى : جونستون

خط الدفاع : اوشي، اجايي، بارتلى، تاونسيد

خط الوسط : هاربر، ليفرمور، كروفينوفيتش

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خط الهجوم : بيريرا ، روبسون كانو، جروسيسكى

بينا التشكيل المتوقع لفريق نيوكاسل

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع : مانكييو، فرنانديز، لاسيليس، روز

خط الوسط : الميرون، هايدين، شيلفي، ريتشي

خط الهجوم : جايل، جويلاينتون

ويذكر أن المدافع الدولي المصري احمد حجازي سيغيب عن مباراة نيوكاسل اليوم، بعد الإصابة فى مباراة فريقه ويست بروميتش أمام ويجان الأخيرة ببطولة الشامبيونشيب.