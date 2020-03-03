شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود رمضان صبحي نجم النادي الأهلي لتدريبات فريقه الجماعية فور عودة الفريق من رحلة جنوب افريقيا، بعد استبعاده منها لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين ونصف للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلي أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات، إلا أن ذلك لم يحدث فى ظل كشف فايلر إن إصابة اللاعب مازالت مستمرة ولا يعرف موعد شفائه.

ويتابع رمضان صبحي حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين في الجونة والذي أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتي صن داونز على أن يتم تجهيز الجناح الدولي لموجهة سموحة في الدوري.