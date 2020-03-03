شكرا لقرائتكم حسام البدري يستقر على ضم عمرو وردة خلال معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني على عدم ضم عمرو وردة المحترف بصفوف نادي لاريسا اليوناني خلال معسكر المنتخب المقرر إنطلاقه يوم 23 مارس من الشهر الجاري استعدادًا لمواجهتى توجو يومي 26 و 29 مارس في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون .

وياتى قرار البدرى في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركز وردة على رأسهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز و ثنائي الأهلي حسين الشحات و محمد مجدي أفشه إلى جانب عدم رغبة الجهاز الفني في ضم اللاعب لعدم إثارة الجماهير خاصة بعد واقعة التحرش و أزمته مع المنتخب في بطولة أمم افريقيا 2019 للكبار التي استضافتها مصر والتي كانت من الأسباب في خروج الفراعنة من دور الـ16 للبطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا.

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وتلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.