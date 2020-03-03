شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يستضيف الرجاء المطروحى فى آخر المؤجلات بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الثالثة عصر اليوم فريق الأوليمبى نظيره الرجاء المطروحى باستاد عز الدين يعقوب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

ويدخل الأوليمبى المباراة فى المركز العاشر برصيد 15 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بجدول القسم الثانى بعد تاكيدات مسئولى اتحاد الكرة بهبوط خمس فرق من كل مجموعة لتطبيق دورى المحترفين ، بينما يحتل الرجاء المركز الخامس برصيد 25 نقطة ويحتاج للثلاث نقاط للدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على الصعود للأضواء.

وكانت نتائج المجموعة فى الجولة السادسة عشر أسفرت عن مواصلة الرجاء المطروحى عروضه القوية بالفوز على مالية كفر الزيات بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الخامس بينما تجمد رصيد أبناء الحمام عند 17 نقطة فى المركز التاسع ، كما حقق أبوقير للأسمدة بقيادة احمد الكأس اغلى ثلاث نقاط لهم فى المسابقة بالفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل للاشئ فى لقاء شهد اعتراضات بالجملة من جانب الأجهزة الفنية أدى لطرد المدير الفنى للأوليمبى والمدرب العام لأبو قير للأسمدة ليرتفع رصيد أبوقير إلى 23 نقطة فى المركز السابع ويبتعد خطوة عن الأندية التى تصارع من أجل البقاء بينما تجمد رصيد الاوليمبى عند 15 نقطة فى المركز العاشر ويتعقد موقفه كثيرا بالبقاء بالمسابقة ، كما استعاد بلدية المحلة ذاكرة الإنتصارات بالفوز على بيلا بأربعة أهداف مقابل للاشئ ، كما تعادل المنصورة مع دكرنس بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع بها رصيد أبناء الدقهلية إلى 27 نقطة فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد أبناء دكرنس إلى 25 نقطة فى المركز السادس للمجموعة.