شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم ، بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في استاد القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس الجاري لجميع المراحل السنية بمشاركة 3 ألاف لاعب يمثلون كافة المحافظات.

وتأتي البطولة ضمن خطة الاتحاد في توسيع قاعدة المشاركة والعمل على انتشار اللعبة في مختلف المحافظات.

قال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج التي تقام على ملاعب استاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة رقم 4 تشهد منافسة كبيرة من جميع اللاعبين المشاركين خاصة أنها البطولة الرسمية الأولى للاتحاد بعد تأسيسه برقم إشهار 81 لسنة 2020 بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

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وأضاف صبيح أن اختيارات المنتخب الوطني لاتحاد الكيك بوكسينج المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي تختتم فعالياتها مساء يوم غدا الثلاثاء 3 مارس الجاري ستسفر عن اختيار 11 لاعب ولاعبة يمثلون نواة المنتخب الأول للفراعنة في اللعبة.

وكشف محمد صبيح أنه فور الإعلان عن عناصر المنتخب الوطني للفراعنة سيخضعون إلى مرحلة إعداد مكثفة للمشاركة في الاستحقاقات العربية والدولية والقارية وفق الأجندة الدولية.

وأكد محمد صبيح، أن الاتحاد بعد إشهاره رسميا من جانب وزارة الشباب والرياضة بدأ في إجراء تحركات ملموسة على أرض الواقع من خلال إعداد دورات تدريبية للمدربين والحكام، حيث شهدت الدورة التصنيفية الأولى للاتحاد حضورا كبيرا من جانب جميع أبناء رياضة الكيك بوكسينج كاشفًا عن عقد أكثر من دورة تدريبية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة قاعدة المشاركة وتصقيل خبرات المدربين والحكام.

وقام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في باعتماد جميع إجراءات تأسيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ليصبح اتحادا رياضيا مصريا كامل الأركان يخضع لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 برئاسة الكابتن الدولي ومدرب المنتخبات القومية السابق محمد صبيح بقرار إشهار رقم 81 لسنة 2020.