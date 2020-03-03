شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار ثامن جولات الدور النهائى بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 / 2020. وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من المعادى مع الأهلى، والجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع سموحة، والطيران مع الزمالك.

ويتصدر فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس ترتيب الدور النهائى بدورى العمومى برصيد 21 نقطة بعد انتهاء الجولة السابعة، فيما يأتى سبورتنج فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة، أما فريق الأهلى فيحل فى المركز الثالث برصيد 17 نقطة أيضاً بفارق الأهداف، وسموحة فى المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

أما الزمالك فيحل فى المرتبة الخامسة برصيد 13 نقطة، يليه المعادى بصيد 11 نقطة فى المرتبة السادسة ثم الجزيرة بـ 8 نقاط وأخيرا الطيران برصيد 6 نقاط.

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وشهدت الجولة السابعة فوز كل من الشمس على الأهلى بنتيجة 25 /17، وسبورتنج على المعادى بنتيجة 25/ 17، والجزيرة على الزمالك بنتيجة 29 /28، وسموحة على الطيران بنتيجة 42 /32 . بينما تقام الجولة التاسعة يوم 7 مارس بمواجهات بين كلا من، الأهلى مع الجزيرة، وسموحة مع المعادى، والشمس مع الطيران والزمالك مع سبورتنج .

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.