رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة شالكة وبايرن ميونخ في كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع وموعد مباراة شالكة وبايرن ميونخ في كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء 3 مارس، مضيفه شالكة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا، وذلك على أرضية ملعب "فيلتنز أرينا" بمدينة جليسنكيرشن الألمانية معقل نادي شالكة.

يمر الفريق البافاري بقيادة مدربه هانز فليك بحالة رائعة، بعد أن عاد الفريق مجدداً لصدارة الدوري الألماني، بالإضافة للتألق الأوروبي والفوز بثلاثية على فريق تشيلسي في عقر داره ستامفورد بريدج.

ويطمح بايرن ميونخ في الإطاحة بشالكة، ومواصلة التقدم في البطولة لحسم الثنائية المحلية.

في المقابل لا يبدو فريق شالكة في أفضل أحواله في تلك الفترة، بعد أن تلقى هزيمتين مدويتين في الدوري الألماني خلال الجولتين الماضيتين ضد لايبزج بخماسية نظيفة وضد كولن بثلاثية دون رد، لذلك ستكون مهمة المدرب دافيد فاجنر شاقة للغاية لإزاحة الفريق البافاري.

كيف تأهل شالكة وبايرن ميونخ

تأهل شالكة لدور الثمانية، بعد أن أقصى فريق هيرتا برلين في ثمن النهائي بنتيجة 3/2.

في المقابل، بلغ بايرن ميونخ هذا الدور على حساب هوفنهايم بنتيجة 4/3.

موعد مباراة شالكة وبايرن ميونخ

تنطلق المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

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التشكيل المتوقع لمباراة شالكة وبايرن ميونخ

من المتوقع أن يبدأ دافيد فاجنر مدرب فريق شالكة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أليكسندر نوبل.

خط الدفاع: باستيان أوزبيكا - ماتيا ناستازيتش - جان كلير توديبو - جونجو كينيدي.

خط الوسط: واطسون ماكينزي - نسيم بو غالب - بينيتو رامان - أمين حارث.

خط الهجوم: أحمد كوتشو - مايكل جريجوريتش.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ هانز فليك بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنيامين بافارد - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - كورنتين توليسو - فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: توماس مولر - سيرجي جنابري - جوشوا زيركزي.