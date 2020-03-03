رياضة | الريال ضد برشلونة.. الصحافة الاسبانية تصف كورتوا بالقفاز الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريال ضد برشلونة.. الصحافة الاسبانية تصف كورتوا بالقفاز الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة بحارس نادي ريال مدريد بعد تألقه اللافت في مباراة الريال ضد برشلونة بكلاسيكو الأرض الذي جمع بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ماركا تصف كورتوا بالقفاز الذهبي بعد التألق في مباراة الريال ضد برشلونة بالدوري الاسباني:

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قالت صحيفة ماركا:"بالإضافة إلى أسماء هدافي الكلاسيكو فينيسيوس وماريانو، كان هناك بطل آخر لمدريد حماهم بظله من اجل الانتصار والثلاث نقاط وهو حارس مرماهم تيبو كورتوا القفاز الذهبي، ‏كورتوا هو الحارس الذي كان يبحث عنه مدريد منذ مدة، هو الحارس الحاسم الذي سعى الفريق الأبيض بالتوقيع معه لسنوات طويلة، بتدخلات كورتوا وظهوره المُستمر لإنقاذ ريال مدريد أصبح حارس المرمى هو الاسم الأول ليكون القائد والمسؤول الرئيسي عن القوة الدفاعية التي يطلبها زيدان بفريقه".

وأضافت الصحيفة الاسبانية في تقرير عن مباراة الكلاسيكو بين الريال ضد برشلونة:" ‏استقبل كورتوا 14 هدفًا في 23 مباراة في الدوري الأسباني وهو الآن في صراع مُستمر من اجل جائزة زامورا، وهي جائزة فشل بالفوز فيها حارس مرمى لريال مدريد منذ موسم 2007-2008، هذه ليس المنافسة الأولى لكورتوا، لقد نافس عليها عندما كان حارسًا لأتلتيكو وحققها مواسم 12-13 و13-14، و‏من خلال 26 مباراة لعبها و17 هدف استقبله تلقى ريال مدريد أفضل مستوى دفاعي له في هذا الموسم وهذا لم يشهده سانتياغو بيرنابيو منذ موسم 87-88، من بين الأهداف الـ17 التي تم تلقيها تم قبول 14 هدفًا من قبل كورتوا وثلاثة من أريولا".

واختتمت الصحيفة الاسبانية تقريرها قائلة:" تفوق كورتوا على برشلونة في البرنابيو وكرر نفس المباراة التي قدمها في الكامب نو، الـ180 دقيقة من هذا الدوري امام الكاتالونيين بشباك نظيفة، تسمح له بالانضمام إلى ثلاثة آخرين حققوا نفس هذا الأمر فقط، كان الأول في موسم 35-36 والثاني في موسم 57-58 والأخير في موسم 74-75، أولاً التصدي لتسديدة ميسي القوية، ثم التصدي لكرة آرثر رغم اختراق دفاع مدريد الجيد للبرازيلي الا انه وجد كورتوا بانتظاره، وفي الشوط الثاني لم نرى كورتوا كثيرًا بسبب تراجع برشلونة لكنه ايضًا تصدى لتسديدة برايثويت الوحيدة بالشوط الثاني، وتفادى البلجيكي هدف التعادل للكاتلوني، يمتلك زيدان حارس صلب لم يسبق له التعامل مع مثله، عند رؤية النتيجة النهائية نرى بأنها انتهت لصالح مدريد 2/0، ويعود الفضل بهذا إلى البلجيكي أولا، الذي انقذ مرماه عدة مرات، كورتوا انهى الأمر بالفوز بالنقاط الـ3، البلجيكي يظهر عند الحاجة ولا يُخيب آمال مدربه وزملاءه وجمهوره".