شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تطير إلى تونس اليوم استعداداً لمواجهة الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وينهى الزمالك، تحضيراته اليوم بتطبيق خطة المباراة في التدريبات وسيحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الحديث مع اللاعبين حول كافة النقاط التي يرغب في التركيز عليها في الجوانب الدفاعية والهجومية والتأكيد على ضرورة خوض مباراة العودة بروح قتالية وإنها حاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية مع عدم التفكير تمامًا في نتيجة الذهاب بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد القاهرة، بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليزداد طموح جماهير ميت عقبة فى المنافسة على اللقب هذا العام، والتتويج به بعدما غاب الكأس عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما فاز الأبيض باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.