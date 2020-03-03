جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

تعتبر مباريات اليوم، الثلاثاء الموافق 3-3-2020 قليلة، حيث تسبب فيروس كيرونا في تأجيل 7 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ولكن لم يمنع الفيروس إنطلاقة أولى مباريات دور المجموعات بكأس الليبرتادوريس بمواجهة ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني نظيره سانتوس البرازيلي في الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت، يواجه فريق إنترناسيونال البرازيلي فريق يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي.

وفي انجلترا تستأنف اليوم مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث يستضيف تشيلسي فريق ليفربول على ملعب “ستامفورد بريدج”، وتبدأ المباراة الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش تُلعب مبارتين، وست بروميتش ألبيون امام نيوكاسل يونايتد، وريدينج يقابل شيفيلد يونايتد.

ننتقل إلى ألمانيا، وبالتحديد إلى ملعب “فيلتينس ارينا”، الذي يحتضن مباراة نارية بين شالكه وبايرن ميونخ في دور ربع النهائي من كأس ألمانيا.

نذهب إلى تركيا، ومع مباراة مثيرة بين فريقي طرابزون سبور وفنربخشة، في نصف نهائي كأس تركيا، وتبدأ صافرة بداية المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة – الدور الخامس.

تشيلسي – ليفربول. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

وست بروميتش ألبيون – نيوكاسل يونايتد. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

ريدينج – شيفيلد يونايتد. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 13.

مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة – دور ربع النهائي.

ساربريكين – فورتونا دوسلدورف. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.قناة Sky Sport 1 Germany.

شالكه 04 – بايرن ميونيخ. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport 1 Germany.

مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة – دور المجموعات.

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ديفينسا خوستيكا (الأرجنتين) – سانتوس (البرازيل). الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

إنترناسيونال (البرازيل) – يونيفرسيداد كاتوليكا (تشيلي). الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

مباريات كأس تركيا والقنوات الناقلة – دور نصف النهائي

طرابزون سبور – فنربخشة. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش. قناة ATV Türkiye.

مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23.

فاماليكاو – سبورتينج لشبونة. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة RTP Internationnal.

مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب والقنوات الناقلة – دور الـ16

أتلانتا – أولمبيك ليون. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

إنتر ميلان – ستاد رين. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

أياكس أمستردام – أتلتيكو مدريد. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

بنفيكا – ليفربول. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ19

سريع وادي زم – الجيش الملكي. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD.

الفتح الرباطي – أولمبيك خريبكة. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD.

مباريات كأس الجزائر والقنوات الناقلة – دور ثمن النهائي

ترجي قالمة – نادي بارادو. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأوكراني والقنوات الناقلة

دينامو كييف – كولوس كفاليفكا. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ4.