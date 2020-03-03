رياضة | عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. صدمة جديدة لكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، صفعة قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها، نتيجة أحداث السوبر المصري.

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول، على استبعاد "كهربا"، جناح النادي الأهلي من المعسكر المقبل للفراعنة والمقرر له شهر مارس الجاري.

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وقال بركات خلال تصريحات إعلامية: "كهربا لاعب كبير، ويجب أن يعلم أنه لاعب كبير، لقد انضم لنا في المعسكر الاخير والجهاز الفني وضع ثقته به".

وأضاف: "كهربا لن يتواجد في المعسكر المقبل، الإيقاف سبب بالإضافة إلى أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لا يحب اللاعبين الذين يُثاروا بسهولة خلال المباريات".

وتابع: "كانت فرصة رائعة له الانضمام للمعسكر الماضي، لتعويض ما فاته، وقدم لنا أقصى ما لديه، والجهاز الفني تعرض لهجوم بسبب استدعائه، ولكن الأهم الاستمرارية والتركيز داخل الملعب فقط".