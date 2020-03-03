رياضة | كأس الإتحاد الإنجليزي| التشكيل المتوقع لـ موقعة تشيلسي ضد ليفربول.. الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس الإتحاد الإنجليزي| التشكيل المتوقع لـ موقعة تشيلسي ضد ليفربول.. الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب «ستامفورد بريدج» مساء اليوم الثلاثاء قمة الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين تشيلسي صاحب الأرض والضيافة وليفربول متصدر البيرميرليج.

موعد مباراة كأس الإتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليفربول

ومن المقرر أن تُقام مواجهة تشيلسي ضد ليفربول في الدور الخامس من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3-3-2020 بتوقيت القاهرة حيث يسعى البلوز لحصد اللقب الوحيد الممكن لهم هذا الموسم بينما يرغب كلوب ورفاقه في غسل أحزان الخسارة أمام واتفورد برباعية في آخر مباريات الريدز في البيرميرليج.

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد ليفربول ..أوليفيه جيرو يقود الهجوم

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد تشكيل البلوز الذي يستعد لمواجهة ضيفه ليفربول مساء اليوم الثلاثاء كالتالي:-

في حراسة المرمى: ويللى كاباييرو

في الدفاع: رييس جاميس – فيكايو توموري – أندرياس كريستينسن – ماركوس الونسو

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في الوسط: جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ماسون مونت – روس باركلي – ويليان

في الهجوم: اوليفيه جيرو.

مفاجأة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل الريدز لمواجهة تشيلسي في الدور الخامس من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء بالدفع بالمهاجم الشاب أوريجي في خط الهجوم بدلا من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

في حراسة المرمى: أدريان كاستيو

في الدفاع: نيكو ويليامز – سيب فان دن بيرج – ديان لوفرين -ياسر لاروسي

في الوسط: نابي كيتا – أليكس أوكسليد تشامبرلين – هارفي إليوت – تاكومي مينامينو – كورتيس جونز

في الهجوم: ديفوك اوريجي.