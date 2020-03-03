شكرا لقرائتكم خبر عن استاد رادس «كامل العدد» في مواجهة الإياب بين الترجي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت السلطات التونسية فتح مدرجات استاد رادس الذي يستوعب أكثر من 50 ألف مشجع بكامل طاقته الاستيعابية أمام حشود جماهير الترجي التي تسعى إلى مؤازرة فريقها أمام نادي الزمالك في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة، الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الداخلية التونسية، مساء الإثنين، في إطار الإعداد لمباريات إياب الدور ربع النهائي للبطولة بحضور رئيسي لجنتي التنظيم بالترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، وقد أسفر عن منح نفس عدد التذاكر لجماهير الفريقين في حدود طاقة استيعاب ملعب رادس.

وعبرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لضمان حسن تأمين جماهير الفريقين وتسهيل عملية تنقلها عبر مختلف المدن نحو الملعب، حيث يستضيف الترجي يوم الجمعة الزمالك بملعب رادس، فيما يلاقي النجم الساحلي يوم السبت بالبطولة ذاتها والملعب نفسه الوداد البيضاوي.

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وأطلقت جماهير الترجي حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيها كل من سيحضر مباراة الفريق ضد الزمالك في ملعب رادس الجمعة القادم، بأن يلتزم بارتداء لونين فقط وهما الأحمر والأصفر.

كما دعت إلى تشجيع الفريق دون هوادة من بداية المقابلة إلى نهايتها، لحث الفريق على الفوز وتعويض الخسارة التي مني بها أمام الزمالك في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة، الجمعة الماضي.

كانت جلسة عمل حكومية قد عقدت في وقت سابق الإثنين لبحث مختلف الإجراءات التنظيمية وتوفير الظروف الملائمة لضمان إنجاح مباراتي الترجي والزمالك من جهة والنجم والوداد المغربي من جهة أخرى بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول والقيادات الأمنية بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد التونسي لكرة القدم وممثلي الفريقين.

وأكد الوزير ضرورة أن تحرص كل الأطراف على توفير كل الضمانات لإنجاح هذا الحدث الكروي على جميع المستويات، مشددا على توفير جميع الظروف الملائمة على مستوى سلامة الجماهير وتأمين الفرق الزائرة.