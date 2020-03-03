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تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، الاستقالة من الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي، والعودة إلى صفوف الجماهير «مشجعا ومحبا».

ونشر «آل الشيخ» صورة الاستقالة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معقبًا: «قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي. حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الأهلي وكل أنديتنا العربية».

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