شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الاستقالة من الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي، والعودة إلى صفوف الجماهير «مشجعا ومحبا».

ونشر «آل الشيخ» صورة الاستقالة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معقبًا: «قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي. حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الأهلي وكل أنديتنا العربية».