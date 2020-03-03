شكرا لقرائتكم محمد ابراهيم عن الانضمام للأهلي: كل شىء وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد ابراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، أنه انضم للفريق الفيومي من أجل المشاركة والعودة مرة اخرى لصفوف منتخب مصر. وقال ابراهيم خلال تصريحات تلفزيونية: ":انضممت للمقاصة من أجل المشاركة والعودة لنفسي ولمنتخب مصر من جديد ونعد الجميع بعودة الفريق مرة اخرى لمكانته الطبيعية بدور المسابقة الثاني. وعن إمكانية انضمامه للأهلي في المستقبل قال : لا أفكر في شىء غير المقاصة الأن، ولكن كل شىء وارد".

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