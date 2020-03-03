شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الشباب مواليد 2001 تعود من السعودية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب الشباب مواليد 2001، من السعودية اليوم الثلاثاء بعد خروج الفريق من بطولة كأس العرب على يد السنغال بضربات الترجيح فى الدور قبل النهائى.

وقال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب المصري للشباب على أن الفريق كان الأفضل في بطولة كأس العرب التي خرج منها أمام السنغال بضربات الترجيح في الدور قبل النهائي ، غير أنه شرف مصر سلوكيا وفنيا ، مشيرا إلى اشادة كل من محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي والدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ، حيث أصر وديع الجريء علي الذهاب الي غرفة تبديل الملابس بعد المباراة للاعبين بصحبتي واحمد مجاهد عضو لجنة تنظيم البطولة لتهنئة الفريق علي آدائه الرائع.

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وأكد جمال محمد علي: تذكروا هذه الأسماء مستقبلا عربي بدر واسامة فيصل وحسام عبدالسلام ومحمود صابر و ابراهيم عادل ومحمود جهاد وعبدالرحمن عشري ومحمد شحاتة ، الذين استحقوا هتاف الجماهير بعد المباراة " رجالة .. رجالة".

وأضاف أن الجماهير المصرية هي اللاعب رقم واحد في البطولة عندما شجعوا مصر بحماس شديد ووضعوا اللاعبين تحت ضغط يحتاجة اللاعبين في المستقبل ، فيما فقدت البطولة الروح بعدم وصول مصر للنهائي، حيث كانت الروح هي جماهير مصر العظيمة من الجالية المصرية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة أيضا أن الجهاز الفني استفاد من البطولة استفادة كبيرة ونجح كثير من اللاعبين في اثبات ذاتهم وسوف يزداد الفريق قوة بانضمام لاعبي الدورى الممتاز الذين لم يسافروا مع المنتخب احمد عيد من الزمالك وحمزة حارس الاهلي وعبدالله عادل وزياد لاعبي انبي.