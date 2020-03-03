شكرا لقرائتكم هاني زادة يكشف حقيقة مشاحنات جماهير الترجى قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أنباء تغيير الزمالك لفندق إقامته في تونس قبل لقاء الترجي التونسي أمر عار تماما من الصحة.

وتابع زادة في تصريحات تلفزيونية: "لم نغير الفندق وهناك تامينات أمنية شديدة على البعثة ولكن أحب أن أوضح أن أنباء المشاحنات بين الجماهير غير صحيح"

وأتم: "توعد جماهير الترجي والمشاحنات أمر غير صحيح والمباراة ستظهر بشكل جيد بين بلدين شقيقين"