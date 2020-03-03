شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات والتأهل لنصف نهائي دوري الابطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، مع بعض لاعبي الفريق عقب مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة بدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا.

وقال مرتضي منصور عبر الفيديو : اجتمعت مع الجهاز الفني للفريق والان اجتماع مع بعض لاعبي الفريق لان باقي اللاعبين في الخزينة يحصلون علي مستحقاتهم.

وأضاف رئيس الزمالك : كل ما قيل عن وجود ازمة من اللاعبين او تمرد بشأن المستحقات هو كلام فارغ ، لاعبو الزمالك رجالة وسيعودون من تونس بالتأهل مثلما عادوا من الامارات وقطر بلقبين للسوبر الافريقي والمحلي.

ووجه مرتضى منصور، رسالة لجماهير الترجي التونسي، قبل لقاء الفريقين الجمعة المقبل، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى:" يا جماهير تونس الشقيقة نحن ضيوفكم، وأتمنى أن تكون روح الود والاحترام هي السائدة في استقبال الزمالك مثلما كان الأمر هنا في القاهرة بالذهاب".

وأضاف:" تدخلت في الحال حينما أبلغني السفير التونسي في مصر عن القبض على بعض مشجعي الترجي بسبب الشغب والقاء الشماريخ في الأرض وتم الافراج عنهم، ورجال الأمن من الشركات الخاصة وليس رجال الأمن المصري هم من كانوا يقوموا بهمة تأمين ملعب المباراة".

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في المقابل قام محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك بالرد علي رئيس النادي قائلا : زي ما وعدناك نرجع بالكاسين هنروح نصعد من هناك والبطولة بتاعتنا.

من ناحية اخري أشاد المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بالدور الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية فى تونس من اجل تذليل كل الصعاب قبل وصول بعثه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي العاصمة التونسية مساء غد الثلاثاء استعدادا للقاء الترجي في إياب دور ال٨ لدوري أبطال إفريقيا المقرر الجمعة المقبل باستاد رادس.

والتقى زادة مع السفير المصري نبيل حبشي مساء اليوم في حضور أعضاء السفاره وأيمن حافظ المنسق العام للاطمئنان على ترتيبات وصول بعثه الزمالك ومقر اقامه الفريق وملاعب التدريب وتأمين البعثة.

وأكد زاده أنه على تواصل مستمر مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الحريص على الاطمئنان على كل كبيره وصغيره تخص البعثة.

كان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الجمعة الماضي.