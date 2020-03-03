شكرا لقرائتكم هاني زادة: نتبع التدابير اللازمة لتأمين بعثة الزمالك بتونس من "فيروس كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك حالة كورونا ظهرت في تونس قبل ساعات وإن ذلك لن يؤثر على بعثة الزمالك.
وتابع زادة في تصريحات تلفزيوينة: "نتبع التدابير اللازمة لتأمين بعثة الزمالك من الكورونا"
وأتم: "ذلك الأمر لا يشغلنا نهائيا ونأخذ احتياطتنا جيدا واعتقد أن ذلك لن يؤثر على تركيز اللاعبين قبل المباراة"
يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الزمالك المصري في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة.
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