شكرا لقرائتكم محمد ابراهيم : أتمنى وصول الزمالك مع الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى محمد ابراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، تواجد فريقي الاهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وقال ابراهيم خلال تصريحات تلفزيوينة: ": الزمالك يسير بخطى إيجابية وأتمنى وصوله مع الأهلي للمباراة النهائية بدوري الأبطال Advertisements واردف: الزمالك حقق لقبي السوبر من الترجي والأهلي وهذا يؤهل الفريق للمنافسة على لقب دوري الأبطال هذا الموسم واتم كلماته : جمهور الزمالك ومساندته الدائمة لي امر يسعدني وأتمنى لهم فرحة دائمة مع الفريق

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