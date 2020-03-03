شكرا لقرائتكم بركات لـ "اون تايم سبورت": تريزيجيه لا يحصل على حقه بسبب صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي كان يريد استمراره بالأهلي وعدم التعجل في الاعتزال.

قال بركات في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "محمد يوسف كان عايزني اكمل باي طريقة وقالي عايز اللعيبة الصغيرة تتعلم منك وعايزك تكمل لو سنة".

شدد بركات على أن عماد متعب زميله في المنتخب تعرض لظلم خلال وجوده في صفوف الأهلي، مؤكدا أن مصطفى محمد هو مستقبل الهجوم في مصر.

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وحول سؤاله بأن محمود تريزيجيه نجم المنتخب لا يحصل على حقه إعلاميا بسبب محمد صلاح رد قائلا: "نعم خصوصا في الاعلام".

شدد على أن المنتخب قادر على التأهل إلى كاس العالم 2022، مشيرا إلى أن اخفاق المنتخب في أمم افريقيا 2019 بسبب غياب الروح بين اللاعبين .

وعن البداية الصعبة للمنتخب تحت قيادة حسام البدري، حمل قلة الاعداد والغيابات السبب في ذلك، موضحا أن مركز رأس الحربة تحسن حاليا ولم يعد مقلقا كما كان في السنوات الأربع الماضية.