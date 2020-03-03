شكرا لقرائتكم المنتخب لـ "أون تايم سبورت": إعلان المحترفين يوم الاثنين.. وأحداث السوبر لن تؤثر على المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل يوم الأحد او الاثنين.

قال بركات في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "لاعبي الأهلي والزمالك لن يتأثروا بما حدث في مباراة السوبر ووليد سليمان وعبد الله جمعة ممكن يتعاملوا عادي مع بعض".

أوضح: "لا يصح ما حدث في مباراة السوبر من لاعبي الأهلي والزمالك ، خصوصا ان المباراة كانت في الامارات اللي بتشيلك من على الأرض شيل، وده غلط لانك في اندية كبيرة الأهلي والزمالك والرياضة اخلاق ومكسب وخسارة، وازاي تخلي الناس تحبك، وطول عمرنا اللي لعب الأهلي محسوب على الأهلي وكذلك في اللي لعب للزمالك محسوب على الزمالك".

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وعن ضم عمرو وردة أكد أنه لا يوجد مشكلة لنا مع وردة والجهاز الفني له حسابات وحال عدم ضمه في المعسكر المقبل، مش معناه اننا واخدين مهعاه موقف وممكن ينضم في معسكرات تانية.

وعن إصابة أحمد حجازي أكد أن إصابة اللاعب عبارة عن شد وفقا لتقرير طبيب وست بروميتش والاصابة قد تصل من 10 أيام إلى أسبوعين".