شكرا لقرائتكم غريب "لـ أون تايم سبورت": كلوب طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبي لدراسة مشاركة صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، طلب ملف كامل عن المنتخب الأوليمبي وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الاعداد للاوليمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول في اوليمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وقال غريب في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ان طلب كلوب ملف كامل يتم اعداده يعتبر خطوة في طريق مشاركة محمد صلاح في البطولة، مشددا علي ان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني صرح عبر وسائل الاعلام انه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكي في قائمة المنتخب الاوليمبي الاسباني للمشاركة في الاوليمبياد.

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان امام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الاوليمبي سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفني بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة في اوليمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد احداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الامارات.

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وقال شوقي غريب : أي لاعب يتعرض لايقاف طويل بسبب عقوبة أخلاقية لن يكون له وجود في الاوليمبياد، وبالنسبة لامام عاشور فامامه بعض الطرق القانونية يسلكها لاثبات براءته من الأفعال التي تسببت في إيقافه، ولكن في حالة ثبوت ادانته فانه لن يكون موجودا في الاوليمبياد.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان أي لاعب وليس امام عاشور فقط يتعرض لاي عقوبة إيقاف بسبب تصرفات أخلاقية لن يسكون موجودا ضمن صفوف المنتخب الاوليمبي في الاوليمبياد.

من ناحية اخري قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020. وتقام المرحلة الأولى من المعسكر داخل مصر، والثانية فى دولة خارجية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى للدورة الأولمبية.