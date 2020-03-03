شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعود من السعودية اليوم بعد وداع بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب الشباب مواليد 2001 من السعودية اليوم الثلاثاء، بعد خروج الفريق من بطولة كأس العرب على يد السنغال بضربات الترجيح فى الدور قبل النهائى.

وقال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس بعثة المنتخب المصري للشباب، إن الفريق كان الأفضل في بطولة كأس العرب التي خرج منها أمام السنغال بضربات الترجيح في الدور قبل النهائي، غير أنه شرف مصر سلوكيا وفنيا، مشيرا إلى إشادة كل من محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي والدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، حيث أصر وديع الجريء على الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس بعد المباراة للاعبين بصحبتي وأحمد مجاهد عضو لجنة تنظيم البطولة لتهنئة الفريق علي أدائه الرائع.

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وأكد جمال محمد علي: تذكروا هذه الأسماء مستقبلا عربي بدر وأسامة فيصل وحسام عبدالسلام ومحمود صابر وإبراهيم عادل ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومحمد شحاتة، الذين استحقوا هتاف الجماهير بعد المباراة "رجالة.. رجالة".

وأضاف أن الجماهير المصرية هي اللاعب رقم واحد في البطولة عندما شجعوا مصر بحماس شديد، ووضعوا اللاعبين تحت ضغط يحتاجة اللاعبون في المستقبل، فيما فقدت البطولة الروح بعدم وصول مصر للنهائي، حيث كانت الروح هي جماهير مصر العظيمة من الجالية المصرية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة أيضا أن الجهاز الفني استفاد من البطولة استفادة كبيرة، ونجح كثير من اللاعبين في إثبات ذاتهم، وسوف يزداد الفريق قوة بانضمام لاعبي الدورى الممتاز الذين لم يسافروا مع المنتخب أحمد عيد من الزمالك وحمزة حارس الأهلي، وعبدالله عادل وزياد لاعبي إنبي.