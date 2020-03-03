شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز لـ"أون تايم سبورت": مين اللى يقدر يرفض عرض من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتوانى الحالى عن موقفه مع فريقه، مشيرا إلى أنه يسير بخطى ثابتة مع فريقه الذى يرتبط معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يبحث خوض تجربة جديدة فى الصيف المقبل.

وقال النقاز فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "مش عايز أتكلم بخصوص عقدى مع الزمالك ولم أفتعل مشكلة داخل النادى، ولو عايز أهرب كنت هربت بعد ما جالى عرض كبير من فريق سعودى بعد السوبر المصرى السعودى، ولكنى رفضته لأن الأمور كانت مستقرة وقتها بالزمالك".

وأردف النقاز: "متواصل مع فرجانى ساسى وعلى معلول وبالأخص محمود علاء وهو زى أخى، وربنا مع الزمالك فى مباراة الترجي برادس وربنا ينصرهم".

وعن حقيقة انتقاله للأهلى مع بداية الموسم المقبل، علق النقاز: "والله الحقيقة لسه مفيش حاجة ومين يقدر يرفض الأهلى لأن زيه زى الزمالك والنجم والترجى، ولو فيه حاجة مش هقفل الباب على أى نادى ولو فيه حاجة ربنا يسهل، ومتصورش لو لاعب محترف يرفض اللعب للأهلى لأنه من أكبر الفرق فى القارة".

من ناحية أخرى خاض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بجمانيزيوم النادى، بناء على تعليمات الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، حيث فضل كارتيرون اكتفاء اللاعب باداء حصة تأهيلية بجمانيزيوم النادى فقط، وعدم انخراطه بصحبة زملائه بالتدريبات الجماعية التي أقيمت بالنادي.

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يأتى ذلك ضمن برنامج استشفاء خاص يتم وضعه من الجهاز الفنى، للاعبين فى أوقات معينة من أجل التغلب على الإرهاق ومعالجة الإجهاد.

وأؤدى حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق، استخدم خلالها المدرب بعض الادوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى على امور خاصة، منها سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات عن قرب.

وحرص عبدالسلام على الإشادة بالرباعى على ظهورهم بشكل قوى، وثبات المستوى الفنى لهم سواء الذى يشارك والذى لا يشارك بالمباريات.

فيما أدى عبدالله جمعة الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته مع باقى افراد الفريق وذلك فى بداية المران الذى أقيم اليوم بملعب النادى، وعقب ذلك خصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية اضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي. يأتى ذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لجمعة، ومعالجة الارهاق الذى يعانيه اللاعب.

وانتظم يوسف اوباما ومحمد عبدالغنى لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادى، وذلك عقب انهائهما البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافى من الاصابات التى كانا يعانيان منها.