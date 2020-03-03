شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ" أون تايم سبورت": لاعبو الاهلي والزمالك السبب فى أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد تجري على قدم وساق من خلال لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف صبحي خلال تصريحاته لقناة اون تايم سبورت : البطولة ستقام خلال يناير 2021 ، مشيرًا إلى تجهيز الاستادات والصالات المغطاة لاستيعاب الجماهير.

وأوضح أنه تم إنشاء استاد في 6 أكتوبر يتسع لنحو 5600 متفرج، وكذلك استاد بالعاصمة الإدارية الجديدة يستوعب 6700 متفرج، إلى جانب استاد القاهرة والذي يتسع إلى 20 ألف متفرج، وكذلك الصالة المغطاة في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن عودة الجماهير لحضور مباريات دوري كرة القدم بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.

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ونوه "صبحي" بأن نبذ التعصب الرياضي مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.

وشدد على أن الوزارة تتبني العديد من البرامج التوعوية لمناهضة التعصب الرياضي، ومنها التوعية في المدارس وعدم استخدام طرق العنف المختلفة التي يستخدمها بعض المشجعين، مؤكدا على أهمية تطبيق النظم والقوانين واللوائح لمنع هذه الظاهرة، وأن تتولى الاتحادات الرياضية تطبيق القوانين بحزم بلوائح الانضباط أو التظلمات أو الاستئناف الموجودة لمنع ظاهرة العنف.

وعن احداث السوبر المحلي في الامارات اكد اشرف صبحي ان الوزارة والدولة لن تسمح بتكرار ما حدث مرة اخري، وان ما حدث هو مسئولية اللاعبين بعد ظهور الجماهير بمظهر مميز.