شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: الأهلى والزمالك قادران على التأهل لنصف نهائى أفريقيا.. والضغط الجماهيرى لن يؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق أن قطبى الكرة المصرية " الأهلى و الزمالك " قادران على حسم التأهل في مواجهتى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا .

و قال بسيونى أن كلا الفريقين حققا نتيجة إيجابية تساعد على حسم التأهل في ظل فوز الأهلى على صن داونز بثنائية قبل مواجهة السبت المقبل في جنوب أفريقيا و فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 عبى الترجى التونسى قبل لقاء الجمعة القادمة في تونس

أما عن الضغط الجماهيرى خارج الديار ، فقال بسيونى أن كلا الفريقين يستطيعون اللعب تحت ضغط جماهيرى ، قائلا أنه لن يؤثر على صعيد الأهلى أو الزمالك في ظل الخبرات التي يتمتع بها لاعبى الفريقين .

وتضم قائمة الأهلى في جنوب أفريقيا، كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

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ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

فيما حجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.

ومن المقرر أن تُسافر بعثة الزمالك، التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم مساء غد، الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الترجى التونسى.