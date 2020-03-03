شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبدأ التفاوض مع فايلر على تمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مفاوضات مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أجل تفعيل عقده لمدة موسم إضافى.

ويستغل الخطيب تواجده كرئيس لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا من أجل مفاوضة فايلر لتجديد عقده وتفعيل عقد السنة الجديدة.

وينص عقد فايلر مع النادى الأهلى على التجديد لموسم جديد بخلاف الموسم الحالى حال حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الخطيب قرر مفاوضة فايلر لتفعيل بند السنة الجديدة قبل حصد اللقب الأفريقى بسبب النتائج الجيدة التى يحققها المدرب السويسرى مع الفريق منذ توليه المهمة فى بداية الموسم.

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وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة مع سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، للحصول على تقرير شامل عن ملعب التدريب وكافة الأمور التى سبق وتم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب أفريقيا.

ويعقد مدير الكرة جلسة منفردة مع فايلر لإطلاعه على تقرير عدلى، والتأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإدارى لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفنى.

ووصل سمير عدلى قبل بعثة الأهلى بـ24 ساعة للاطمئنان على الترتيبات التى تم التنسيق لها مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا.

وكان فايلر أكد أن موعد السفر مبكراً إلى جنوب أفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفنى والإدارى للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافى أى عقبات واجهها الفريق من قبل.