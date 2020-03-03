شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: محمد صلاح وحارس كبير يقتربان من المشاركة مع المنتخب فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتمد جمال، مدرب عام منتخب مصر الأولمبي، أن لا يختلف أحداً على ضرورة وجود محمد صلاح ضمن كتيبة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وأضاف خلاله حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بالطبع نرغب في مشاركة صلاح ولكن هناك نواحي تسويقية وتعارض مواعيد الدورة الأولمبية مع فترة اعداد فريقه ليفربول ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق نهائي مع مديره الفني كلوب الذي تجمعه علاقة جيدة بشوقي غريب".

وتابع:" استقرينا على ضم حارس مرمى كبير من حراس الدوري المصرس في ظل عدم مشاركة حراس المنتخب الأولمبي مع أنديتهم في الوقت الحالي، ولازال لدينا وقت لتحديد المركز الثالث الذي نحتاج دعمه من اللاعبين الكبار قبل انطلاق دورة طوكيو".

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وكان شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، قد أكد أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وقال غريب في، إن طلب كلوب ملفا كاملا يتم إعداده حاليا، ويعتبر خطوة فى طريق مشاركة محمد صلاح فى البطولة، مشددا على أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى صرح عبر وسائل الإعلام أنه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكى فى قائمة المنتخب الأوليمبي الإسبانى للمشاركة فى الأولمبياد.