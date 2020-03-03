شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات لـ "أون تايم سبورتس" : كهربا خارج معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل يوم الأحد أو الاثنين.

قال بركات فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "لاعبو الأهلي والزمالك لن يتأثروا بما حدث في مباراة السوبر ووليد سليمان وعبد الله جمعة ممكن يتعاملوا عادي مع بعض".

شدد: "محمود كهربا مش هيبقى متواجد في المعسكر القادم، البدرى مبيحبش نوعية اللاعبين التي تثار وتتعرض للاستفزاز بسهولة، والبدري فاجأ الناس باختياره في المعسكر السابق".

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أوضح: "لا يصح ما حدث في مباراة السوبر من لاعبي الأهلي والزمالك، خصوصا أن المباراة كانت فى الإمارات اللى بتشيلك من على الأرض شيل، وده غلط لأنك فى أندية كبيرة الأهلي والزمالك والرياضة أخلاق ومكسب وخسارة، وإزاي تخلي الناس تحبك، وطول عمرنا اللي لعب الأهلي محسوب على الأهلي وكذلك في اللي لعب للزمالك محسوب على الزمالك".

وعن ضم عمرو وردة أكد أنه لا يوجد مشكلة لنا مع وردة والجهاز الفني له حسابات وحال عدم ضمه في المعسكر المقبل، مش معناه اننا واخدين مهعاه موقف وممكن ينضم في معسكرات تانية.

وعن إصابة أحمد حجازى أكد أن إصابة اللاعب عبارة عن شد وفقا لتقرير طبيب وست بروميتش والإصابة قد تصل من 10 أيام إلى أسبوعين".