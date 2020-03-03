شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: ظهرت حالة كورونا وحيدة فى تونس.. ولم نغير فندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك حالة كورونا ظهرت في تونس قبل ساعات وإن ذلك لن يؤثر على بعثة الزمالك.

وتابع زادة في تصريحات تليفزيونية : "نتبع التدابير اللازمة لتأمين بعثة الزمالك من الكورونا".

وأضاف زادة: "ذلك الأمر لا يشغلنا نهائيا ونأخذ احتياطتنا جيدا واعتقد أن ذلك لن يؤثر على تركيز اللاعبين قبل المباراة"

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قال هاني زادة، أنباء تغيير الزمالك لفندق إقامته في تونس قبل لقاء الترجي التونسي أمر عار تماما من الصحة. وأشار زادة : "لم نغير الفندق وهناك تامينات أمنية شديدة على البعثة ولكن أحب أن أوضح أن أنباء المشاحنات بين الجماهير غير صحيح" وأتم: "توعد جماهير الترجي والمشاحنات أمر غير صحيح والمباراة ستظهر بشكل جيد بين بلدين شقيقين"

وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.