شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام ربع نهائى بطولة ويندى سيتى للاسكواش بـ4 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وكانت مصر قد حجزت 8 مقاعد بمنافسات الرجال والسيدات فى هذا الدور وهم: محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، على فرج المصنف الثانى، طارق مؤمن المصنف الثالث وكريم عبد الجواد المصنف الرابع. بينما تأهلت فى منافسات السيدات كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى، نوران جوهر المصنفة الثانية، ونور الشربينى المصنفة الرابعة وروان العربي.

وجاءت باقى مباريات الدور ربع النهائى كالتالي:

كريم عبد الجواد x الألمانى سايمون روزنر

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محمد الشوربجى x النيوزيلاندى بول كول

وفى منافسات السيدات:

روان العربى x الإنجليزية سارة جان بيري

نور الشربينى x الفرنسية كاميل سيرم

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.