شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطلب ملف المنتخب الأوليمبى لمشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وقال غريب في، تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن طلب كلوب ملفا كاملا يتم إعداده حاليا، ويعتبر خطوة فى طريق مشاركة محمد صلاح فى البطولة، مشددا على أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى صرح عبر وسائل الإعلام أنه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكى فى قائمة المنتخب الأوليمبي الإسبانى للمشاركة فى الأولمبياد.

كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأوليمبى سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.

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وقال شوقى غريب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم": أى لاعب يتعرض لإيقاف طويل بسبب عقوبة أخلاقية لن يكون له وجود فى الأولمبياد، وبالنسبة لإمام عاشور فأمامه بعض الطرق القانونية يسلكها لإثبات براءته من الأفعال التى تسببت فى إيقافه، ولكن فى حالة ثبوت إدانته فإنه لن يكون موجودا فى الأولمبياد.

وأضاف المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى ان أى لاعب وليس إمام عاشور فقط يتعرض لأى عقوبة إيقاف بسبب تصرفات أخلاقية لن يسكون موجودا ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى الأولمبياد.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020. وتقام المرحلة الأولى من المعسكر داخل مصر، والثانية فى دولة خارجية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى للدورة الأولمبية.