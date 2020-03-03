شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات لـ"أون تايم سبورت" : "طارق مصطفى بيعمل كل حاجة عشان ينجح البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطني عن علاقة أعضاء الجهاز الفني ببعضهم، خاصة مع اتهام البعض بوجود مشاكل، خاصة أنه يضم مجموعة لم يسبق لهم العمل سويا من قبل.

قال بركات في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "طارق مصطفى عايز يعمل كل حاجة عشان ينجح البدري وايمن طاهر يموت من الضحك، وكل الناس بتحب البدري وفيه روح حلوة في المنتخب".

وعن موقف محمد صلاح تابع: "صلاح قال نفسي اشارك مع المنتخب ولكن كان عنده اجهاد في المعسكر الأول وكان عندنا مباراة ودية وتقرير ليفربول بيقول هيكون مجهد وعنده مباريات مهمة مع فريقه منهم مبارتين مانشستر سيتي وتوتنهام".

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استطرد: "في المعسكر التاني جه ووصل وكان بيوصل مرحلة انه مش بيتمرن هناك مع ليفربول وبيريحوه ويلعب الماتشات من غير ما يتمرن ووصل انه اشتكى ومكنش بيكمل الماتشات، والتقرير اكد انه من الخطورة يلعب الماتشين، ورغم انه كان بيلعب معاهم لانه لا غنى عنه مع ليفربول ومحمد صلاح ولكن طبيا مش هيدي اكتر من 30 او 40% وفيه مخاطرة من اشراكه حسب تأكيدات طبيب المنتخب".

استمر: "لما ييجي الدكتور يقولك هيدي 40% وفيه مخاطرة يبقى اجازف بيه ليه، خصوصا انه ركيزة أساسية هحتاجه بعدين، هو جاي المعسكر الجاي ولا اعلم عن تفاصيل مشاركته في الاولمبياد".

شدد: "محمود كهربا مش هيبقى متواجد في المعسكر القادم ، البدري مبيحبش نوعية اللاعبين التي تثار وتتعرض للاستفزاز بسهولة ، والبدري فاجأ الناس باختياره في المعسكر السابق".